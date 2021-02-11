Актер Епифанцев попал в полицию после драки в петербургском баре

Банкет в честь премьеры фильма "Дочь тьмы" закончился дракой: актер Владимир Епифанцев набросился на знакомую, ударившую его экс-супругу пивной кружкой по голове.

Банкет в честь премьеры фильма "Дочь тьмы" закончился дракой: актер Владимир Епифанцев набросился на знакомую, ударившую его экс-супругу пивной кружкой по голове.

Инцидент произошел в одном из баров Петербурга. Бывшая жена Епифанцева, актриса Анастасия Веденская получила травмы после того, как на нее набросилась пьяная знакомая. Разъяренный артист кинулся на обидчицу, после чего побил вступившегося за нее мужчину. Завязалась массовая драка, сотрудники заведения вызвали полицию.

Дебоширов доставили в участок, там на них составили протокол и отпустили. Пострадавшую Анастасию увезли в больницу для оказания медицинской помощи.