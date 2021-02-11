Организатор квестов в Москве взял на себя ответственность за "ковер из фаллосов" у метро

Международная сеть интерактивных развлечений "Клаустрофобия" заявила о своей причастности к пикантному инциденту на проспекте Мира в Москве.

Международная сеть интерактивных развлечений "Клаустрофобия" заявила о своей причастности к пикантному инциденту на проспекте Мира в Москве.

Рано утром на пешеходном переходе в центре столицы девушка выронила из рук чемодан. Он раскрылся, и оттуда на проезжую часть посыпались фаллосы. Как оказалось, на чемодане, в котором переносились "игрушки для взрослых", порвалась молния, что и послужило причиной забавного случая. Очевидцы не рядового дорожного происшествия не растерялись и оперативно помогли москвичке собрать содержимое обратно в сумку.

Администрация сети популярных квестов, в свою очередь, заверила ИА "Политика сегодня", что данная история не была спланированной акцией. Чемодан был перегружен фаллосами, поэтому молния порвалась случайно под тяжестью груза. Свидетели зимнего "дождя из фаллосов" на мостовую Первопрестольной не растерялись и быстро засняли происходящее на камеры смартфонов. Благодаря этому веселое утро случилось не только с девушкой и чемоданом, но и пришло в дом ко многим пользователям интернета.

По словам представителей сети квестов, девушка работает у них курьером, перевозит реквизит, документы, а также выполняет небольшие организационные поручения. Так и в это знаменательное утро сотрудница "Клаустрофобии" везла 15 килограммов фаллосов для эротических квестов. Администрация "Клаустрофобии" поблагодарила неравнодушных москвичей за помощь в ликвидации аварийной ситуации на оживленной автостраде.

"Приносим свои извинения, если нарушили Ваш покой или породили нежелательные фантазии", — обратились создатели квестов к невольным зрителям незаурядного ЧП.

Ранее девушка, обронившая чемодан с фаллосами в центре Москвы, стала знаменитой на всю Сеть. Сумку с интересными игрушками москвичка обронила на пешеходном переходе на Проспекте Мира и моментально попала в камеры очевидцев.