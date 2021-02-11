Драпеко предложила поддержать уволенную за политические взгляды Джину Карано

Ранее американскую актрису уволили за высказывания в соцсетях, в которых она сравнила нетерпимость в США к иным взглядам с преследованием евреев в нацистской Германии.

Первый зампредседателя Комитета ГД по культуре Елена Драпеко предложила поддержать американскую актрису Джину Карано, предоставив ей гастроли в России. Однако, по словам политика, после такого Карано в США и вовсе «затопчут». Об этом Драпеко заявила на пресс-конференции «Оргии на сцене и пошлость в кино. Какую культуру должно поддерживать государство», проводимой Медиагруппой «Патриот».

Ранее компания Lucasfilm уволила актрису Джину Карано, которая играла одну из ключевых ролей в сериале «Мандалорец» — составной части вселенной «Звездных войн». Причиной стали высказывания актрисы в соцсетях, где она сравнила нетерпимость в стране к иным политическим взглядам с преследованием евреев в нацистской Германии.

BREAKING: Lucasfilm fires Gina Carano from The Mandalorian after “abhorrent and unacceptable” social media posts. https://t.co/jlv1F3bxq1 pic.twitter.com/TD7fRJIQTU — IGN (@IGN) February 11, 2021

«Джина Карано больше не работает на Lucasfilm, и мы не планируем сотрудничать с ней в будущем. Тем не менее ее записи в социальных сетях, оскорбляющие людей на основании их культурной и религиозной идентичности, отвратительны и неприемлемы», — приводит журнал The Hollywood Reporter слова представителя компании.

По словам Драпеко, решение кинокомпании обусловлено соответствующим заказом со стороны Демократической партии США. Не секрет, что часть голливудских фильмов в стране финансируются и за счет Военно-промышленного комплекса государства, заметила гостья онлайн-эфира.

«Голливуд всегда выполнял соцзаказ. У него такая функция была. Часть фильмов финансируются и ВПК. Приключенческие фильмы, фильмы о бравых солдатах. Думаю, что этот случай — тоже заказ, только от Демпартии. Это безобразная ситуация, но понятная. Как мы можем поддержать актрису? Только предложив работу и гастроли в России, только после этого ее совсем затопчут на родине», — не сомневается Драпеко.

Известно, что Карано придерживается консервативных политических взглядов. В прошлом году она критиковала масочный режим из-за коронавируса, а также усомнилась в результатах выборов президента США.