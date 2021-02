Драпеко предложила поддержать уволенную за политические взгляды Джину Карано

Ранее американскую актрису уволили за высказывания в соцсетях, в которых она сравнила нетерпимость в США к иным взглядам с преследованием евреев в нацистской Германии.

Первый зампредседателя Комитета ГД по культуре Елена Драпеко предложила поддержать американскую актрису Джину Карано, предоставив ей гастроли в России. Однако, по словам политика, после такого Карано в США и вовсе «затопчут». Об этом Драпеко заявила на пресс-конференции «Оргии на сцене и пошлость в кино. Какую культуру должно поддерживать государство», проводимой Медиагруппой «Патриот».

Ранее компания Lucasfilm уволила актрису Джину Карано, которая играла одну из ключевых ролей в сериале «Мандалорец» — составной части вселенной «Звездных войн». Причиной стали высказывания актрисы в соцсетях, где она сравнила нетерпимость в стране к иным политическим взглядам с преследованием евреев в нацистской Германии.

BREAKING: Lucasfilm fires Gina Carano from The Mandalorian after “abhorrent and unacceptable” social media posts. https://t.co/jlv1F3bxq1 pic.twitter.com/TD7fRJIQTU