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18:32   11 Февраля 2021
Весь мир

Драпеко предложила поддержать уволенную за политические взгляды Джину Карано

Драпеко предложила поддержать уволенную за политические взгляды Джину Карано

Первый зампредседателя Комитета ГД по культуре Елена Драпеко предложила поддержать американскую актрису Джину Карано, предоставив ей гастроли в России. Однако, по словам политика, после такого Карано в США и вовсе «затопчут». Об этом Драпеко заявила на пресс-конференции «Оргии на сцене и пошлость в кино. Какую культуру должно поддерживать государство», проводимой Медиагруппой «Патриот».

Ранее компания Lucasfilm уволила актрису Джину Карано, которая играла одну из ключевых ролей в сериале «Мандалорец» — составной части вселенной «Звездных войн». Причиной стали высказывания актрисы в соцсетях, где она сравнила нетерпимость в стране к иным политическим взглядам с преследованием евреев в нацистской Германии.

«Джина Карано больше не работает на Lucasfilm, и мы не планируем сотрудничать с ней в будущем. Тем не менее ее записи в социальных сетях, оскорбляющие людей на основании их культурной и религиозной идентичности, отвратительны и неприемлемы», — приводит журнал The Hollywood Reporter слова представителя компании.

По словам Драпеко, решение кинокомпании обусловлено соответствующим заказом со стороны Демократической партии США. Не секрет, что часть голливудских фильмов в стране финансируются и за счет Военно-промышленного комплекса государства, заметила гостья онлайн-эфира.

Драпеко предложила поддержать уволенную за политические взгляды Джину Карано

«Голливуд всегда выполнял соцзаказ. У него такая функция была. Часть фильмов финансируются и ВПК. Приключенческие фильмы, фильмы о бравых солдатах. Думаю, что этот случай — тоже заказ, только от Демпартии. Это безобразная ситуация, но понятная. Как мы можем поддержать актрису? Только предложив работу и гастроли в России, только после этого ее совсем затопчут на родине», — не сомневается Драпеко.

Известно, что Карано придерживается консервативных политических взглядов. В прошлом году она критиковала масочный режим из-за коронавируса, а также усомнилась в результатах выборов президента США. 

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