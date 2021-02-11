Россия готова ответить Евросоюзу на введение новых санкций

МИД РФ предостерег Евросоюз от введения новых санкций, потому что за ними последует соразмерный ответ.

МИД РФ предостерег Евросоюз от введения новых санкций, потому что за ними последует соразмерный ответ.

Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Она назвала введение новых антироссийских санкций опрометчивым шагом.

"На него неотвратимо последует соразмерный ответ. Абсолютно недопустимо использовать права человека, ссылаться на демократические принципы в качестве геополитического инструментария", — заявила она.

По ее словам, дополнительные ограничения в отношении России будут цинично выглядеть на фоне "тотального игнорирования Брюсселем" нарушений прав русскоязычного населения и СМИ в ЕС, а также жестокого подавления протестного движения в европейских государствах.

Захарова призвала Евросоюз к диалогу и поиску компромиссов, которые позволят обеспечить баланс интересов.