Евросоюз готовит новые санкции в отношении России

Евросоюз начал обсуждение очередных санкций в отношении России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Евросоюз начал обсуждение очередных санкций в отношении России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Ни одна страна Евросоюза не отказалась от введения санкций против России. Об ограничительных мерах в отношении Москвы накануне говорил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Этот вопрос планируют обсудить 22 февраля на заседании Совета глав МИД Евросоюза.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве будут внимательно следить за заявлениями верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Борреля.