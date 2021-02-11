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17:44   11 Февраля 2021
Политика

Евросоюз готовит новые санкции в отношении России

Евросоюз готовит новые санкции в отношении России

Евросоюз начал обсуждение очередных санкций в отношении России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Ни одна страна Евросоюза не отказалась от введения санкций против России. Об ограничительных мерах в отношении Москвы накануне говорил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Этот вопрос планируют обсудить 22 февраля на заседании Совета глав МИД Евросоюза.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве будут внимательно следить за заявлениями верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Борреля.

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#россия #евросоюз #санкции

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