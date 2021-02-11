Вассерман предрек возобновление конфликта в Донбассе после визита Зеленского и послов G7

По мнению публициста, Владимир Зеленский продемонстрировал западным «спонсорам» готовность продолжать войну.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донбасс с рабочей поездкой. Помимо него регион посетили представители «Большой семерки». Как уточнили на сайте главы государства, Зеленский встретился с военнослужащими, а также получил информацию о ситуации на передовой.

Публицист и политический консультант Анатолий Вассерман заявил, что интерес украинских властей к региону, вероятно, связан с подготовкой к очередному нападению на непризнанные республики Донбасса. Иностранные послы в этом случае выступают свидетелями готовности Зеленского продолжать конфликт. По прогнозам специалистов, эскалация конфликта может произойти в самое ближайшее время.

«Зеленскому важно убедить своих “спонсоров”, что он готов продолжать войну против Донбасса, да и против всего русского большинства граждан Украины. И в то же время изобразить для остального мира, что он ищет возможности мирного решения споров, и война начнется не по его вине. Он должен сделать вид, чтобы его “спонсоры” могли оправдывать», — сказал Вассерман в беседе с «Политикой Сегодня».

Вассерман убежден, что США в этом конфликте играют далеко не последнюю роль. По словам эксперта, новоиспеченному американскому лидеру Джо Байдену выгодно, чтобы на Украине продолжали вестись боевые действия. Причем интерес у Байдена не только государственный, но и личный. Речь идет о $16,5 млн, которые его сын Хантер Байден незаконно получил от украинской компании Burisma.

До 2019 года Хантер Байден входил в совет директоров нефтегазовой украинской компании Burisma Holdings, которая считается одной из крупнейших по добыче природного газа в стране. За свою работу сын президента получал до 50 тысяч долларов в месяц.

Вооруженные столкновения на территории Донбасса ведутся с апреля 2014 года. Тогда украинские власти начали так называемую «антитеррористическую операцию» против Донецкой и Луганской Народных республик, чтобы сохранить территориальную целостность Украины. Последние заявили о своей независимости после госпереворота в Киеве.