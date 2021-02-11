Глава КГБ Белоруссии заявил о готовящихся терактах в стране

Спецслужбы Белоруссии располагают информацией о подготовке терактов в стране, заявил председатель Комитета госбезопасности республики Иван Тертель.

Спецслужбы Белоруссии располагают информацией о подготовке терактов в стране, заявил председатель Комитета госбезопасности республики Иван Тертель.

КГБ располагает достоверными сведениями о намерениях по совершению актов террористической направленности, уточнил он. Тертель заверил, что правоохранительные органы республики обеспечат защиту граждан.

Ранее глава белорусской спецслужбы сообщил, что зарубежные центры, спонсируемые за счет различных фондов, предпринимают попытки возобновить протестные акции в стране.