Политолог Гарбузов раскрыл программу-максимум США по отношению к России

США преследуют цель осуществить программу-максимум в отношении РФ, которая хронологически никак не ограничена, рассказал директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.

США преследуют цель осуществить программу-максимум в отношении РФ, которая хронологически никак не ограничена, рассказал директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.

По его словам, при новой администрации президента США Джо Байдена санкционное давление на Россию будет продолжаться, однако не исключена его коррекция. Персональные санкции могут повлиять на предпринимателей и экономику, но не на поведение Москвы во внешней политике, сказал политолог.

"А цель-то в этом состоит! Чтобы изменить внешнеполитическое поведение России, а если удастся, то и политический строй. Это далеко идущая программа-максимум, которая хронологически никак не ограничена", — отметил Гарбузов.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил об отсутствии уступок со стороны Москвы по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).