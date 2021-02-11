Военный эксперт уверен, что Пентагон нервничает из-за новой российской ракеты.

Сверхмощная ядерная ракета «Буревестник», которая есть в распоряжении России, заставляет нервничать американских военнослужащих. Такое мнение в беседе с информационным изданием «Экономика Сегодня» выразил военный эксперт и директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, оружие вполне могут применить в случае военной агрессии в сторону Москвы.

В Соединенных Штатах ракете уже присвоили кодовое название SSC-X-9 Skyfall («Небопад») несмотря на то, что подробные характеристики оружия до сих пор неизвестны.

«Она практически тех же размеров, что и наши крылатые ракеты. Но внутри находится ядерная энергетическая установка. Ядерный двигатель для крылатой ракеты до этого никто создать не мог. Мы единственная страна, которой это удалось», — заявил Кнутов.

Ракета имеет почти неограниченную дальность действия благодаря мощному двигателю. Даже в тех регионах, где есть система противоракетной обороны, «Буревестник» сможет настигнуть свою цель. Перехватить полет этого снаряда практически невозможно.

«"Буревестник" становится более-менее универсальным. Он вместе с "Посейдоном" относится к оружию Судного дня. То есть считается ответным оружием», — добавил специалист.

Юрий Кнутов подытожил, что применять такое смертоносное оружие РФ будет только в случае ядерного удара со стороны вероятного противника.