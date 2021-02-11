Президент России Владимир Путин сообщил, что сначала должен проконсультироваться с врачами по поводу прививочного плана.

Президент России Владимир Путин может поставить прививку от коронавируса вакциной "Спутник V" в конце лета или в начале осени. Об этом он рассказал на закрытой встрече с главредами российских СМИ, сообщил специальный корреспондент "Коммерсанта" Андрей Колесников.

Путин объяснил, что у него есть прививочный план, по которому необходимо вакцинироваться от гриппа и пневмококка. Ставить эти прививки одновременно с прививкой от COVID-19 нельзя. Поэтому президент РФ должен проконсультироваться с врачами.

Но глава государства отметил, что прививка ему понадобится, поскольку предстоит много поездок. Путин также заявил, что не сомневается в качестве российской вакцины, он назвал ее лучшей в мире.

Вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник V" разработали специалисты НИЦ им. Гамалеи. Препарат прошел государственную регистрацию и все стадии клинических исследований.