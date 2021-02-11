Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
17:13   11 Февраля 2021
Общество

Путин рассказал, когда поставит прививку вакциной "Спутник V"

Путин рассказал, когда поставит прививку вакциной "Спутник V"

Президент России Владимир Путин может поставить прививку от коронавируса вакциной "Спутник V" в конце лета или в начале осени. Об этом он рассказал на закрытой встрече с главредами российских СМИ, сообщил специальный корреспондент "Коммерсанта" Андрей Колесников.

Путин объяснил, что у него есть прививочный план, по которому необходимо вакцинироваться от гриппа и пневмококка. Ставить эти прививки одновременно с прививкой от COVID-19 нельзя. Поэтому президент РФ должен проконсультироваться с врачами.

Но глава государства отметил, что прививка ему понадобится, поскольку предстоит много поездок. Путин также заявил, что не сомневается в качестве российской вакцины, он назвал ее лучшей в мире.

Вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник V" разработали специалисты НИЦ им. Гамалеи. Препарат прошел государственную регистрацию и все стадии клинических исследований.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#путин #вакцинация #Спутник V

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров