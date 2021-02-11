17:11 11 Февраля 2021Армия
В России ответили на решение Осло разместить на своей базе бомбардировщики ВВС США
Внешнеполитическое ведомство Российской Федерации прокомментировало решение властей Норвегии разместить на своей авиабазе бомбардировщики США.
Внешнеполитическое ведомство Российской Федерации прокомментировало решение властей Норвегии разместить на своей авиабазе бомбардировщики США.
Как отметили в Министерстве иностранных дел Российской Федерации, Москва расценивает решение руководства Норвегии как еще один шаг на пути наращивания военной активности в Арктическом регионе.
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