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17:11   11 Февраля 2021
Армия

В России ответили на решение Осло разместить на своей базе бомбардировщики ВВС США

В России ответили на решение Осло разместить на своей базе бомбардировщики ВВС США

Внешнеполитическое ведомство Российской Федерации прокомментировало решение властей Норвегии разместить на своей авиабазе бомбардировщики США.

Как отметили в Министерстве иностранных дел Российской Федерации, Москва расценивает решение руководства Норвегии как еще один шаг на пути наращивания военной активности в Арктическом регионе.

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#москва #россия #мид рф #норвегия #американские бомбардировщики

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