Экс-лесничий Свердловской области обвиняется во взятках

Бывший сотрудник лесничества Нижнесергинского района предстанет перед судом за серию коррупционных преступлений.

Бывший сотрудник лесничества Нижнесергинского района предстанет перед судом за серию коррупционных преступлений.

Мужчина обвиняется как минимум в двух эпизодах коррупции, которые были совершены в мае 2017 и в мае 2019 года. Об инциденте сообщает СК РФ по Свердловской области.

По информации сотрудников правоохранительных органов, задержанный трудился тогда мастером леса и лесничим. Он обнаружил нарушения в работе заготовщика древесины. Но вместо того, чтобы обратиться в полицию, мужчина предпочел договориться и предложил заготовщику дать ему взятку — по 20 тысяч за каждый эпизод.

Нарушитель Лесного кодекса согласился на коррупционное предложение, передал деньги, однако вскоре преступление раскрыли. Теперь участь бывшего лесничего будет решать суд.