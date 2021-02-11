Описание имущества Петросяна и Степаненко заняло более тысячи страниц

Нажитое более чем за 30 лет брака совместное имущество юмористов заняло более 1 000 листов.

Заседание по разделу имущества российских юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко прошло сегодня в Хамовническом суде Москвы. Об этом сообщило издание «Starhit».

Слушания по делу изначально планировалось наметить на 11 марта, однако накануне каждый из бывших супругов получил уведомление о переносе слушания на 11 февраля. В пресс-службе суда это объяснили сбоем программы.

Адвокат Петросяна Сергей Жорин подтвердил информацию об изменении даты заседания, отметив что оповещение об этом пришло вечером, после окончания работы суда. Ситуация возмутила юриста, он привел в сравнение назначение экспертизы имущества народного артиста, расходы на которую оплатит только экс-супруг Степаненко. Отметим, что процедура оценки нажитого длилась около двух лет.

К слову, описание имущества, нажитое почти за 30 лет совместной жизни юмористов, еле уместилось в тысячу страниц. Сторонам придется делить недвижимость, предметы искусства, антиквариат и многое другое.

Один из ценных активов, за который идет борьба — элитная недвижимость в Зачатьевском переулке площадью более 500 квадратных метров. Петросян планировал открыть там музей. Однако Степаненко наотрез отказалась делится жилплощадью.

Напомним, пара развелась в 2018 года, пробыв в браке более 32 лет. Петросян вновь женился на своей ассистентке 31-летней Татьяне Брухуновой, которая родила немолодому артисту наследника.