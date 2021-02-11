Ради своей космической программы Украине придется идти на поклон к РФ

Эксперты полагают, что страна едва ли сможет запустить космический спутник без помощи России.

Украина до конца 2021 года запустит космический аппарат дистанционного зондирования земли «Сич 2–30 (2–1)». Об этом рассказал вице-премьер страны и министр развития стратегических отраслей промышленности Олег Уруский. Информационное издание «Русская весна» сообщает, что, несмотря на это, за последние 10 лет украинская космическая отрасль не продвинулась вперед ни на шаг.

«Спутник, как оказалось, уже готов, только вот непонятно, как его запускать. Уруский считает, что Украина — космическая держава, и для нее настоящий позор то, что она за десять лет ни одного спутника в космос не запустила», — сообщает издание.

Этот спутник создавали на предприятии КБ «Южное» за деньги самой организации с незначительной помощью от государства. Запуска «Сич 2–30 (2–1)» не стоит ждать до тех пор, пока на Украине не найдут надежный ракета-носитель. А разнообразие таких аппаратов в стране пока что на очень скудном уровне, пишет «Русская весна».

«Вполне вероятно, что "незалежной" придется идти на поклон к России, чтобы как-то запустить свое изобретение. Довольно странно слышать, что Украина — космическая держава, если на ее счету в последнее время только запуски студентов Киевской политехники», — подытожили эксперты издания.

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