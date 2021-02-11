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17:00   11 Февраля 2021
Происшествия

Арестованный на Кипре алтайский следователь-насильник сбежал из тюрьмы

Арестованный на Кипре алтайский следователь-насильник сбежал из тюрьмы

Алтайского экс-следователя Александра Сатлаева, который насиловал женщин и расследовал свои же преступления, арестовали на Кипре, но он сбежал из тюрьмы, передает LGC News.

Россиянина задержали и арестовали на Кипре. Ему предъявили обвинение в сексуальном насилии и краже денег из женской сумочки. В России его приговорили к четырем годам лишения свободы за изнасилование четырех женщин в 2013 году. Сейчас его разыскивают сотрудники полиции.

В 2013 году Сатлаева арестовали за серию изнасилований. Он нападал на девушек в темных безлюдных местах и сам же занимался "расследованиями". Одну из жертв даже уговорил не подавать заявление. Суд приговорил Сатлаева к шести годам тюрьмы и штрафу, однако спустя четыре года он вышел по УДО и снова совершил изнасилование.

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#кипр #насильник #следователь

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