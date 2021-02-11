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16:56   11 Февраля 2021
Политика

Руководству ФСБ могут установить ненормированный служебный день

Руководству ФСБ могут установить ненормированный служебный день

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект, предполагающий ненормированный служебный день для сотрудников руководящего состава ФСБ России.

Как уточняется в пояснительной записке к законопроекту, ненормированный рабочий день может быть установлен и для иных категорий сотрудников. Также им будут положены до десяти дней дополнительного отпуска ежегодно.

Авторы инициативы считают, что принятие закона положительно повлияет на реализацию задач, возложенных на органы ФСБ.

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#госдума #закон #фсб #рабочий день

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