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16:55   11 Февраля 2021
Политика

В Польше "СП-2" назвали "антиевропейским проектом" и призвали его остановить

В Польше "СП-2" назвали "антиевропейским проектом" и призвали его остановить

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий требует заморозить строительство газопровода "Северный поток — 2".

Моравецкий назвал его строительство "антиевропейским проектом". Он также упомянул о "послевоенных долгах", выплату которых нельзя заменить прокладкой трубопровода.

"Это шаг за спиной Европы, антиевропейский проект, который вскоре может послужить агрессивной политике России", — написал он в своих соцсетях.

Премьер-министр Польши также считает, что прокладка "СП-2" усилит зависимость Евросоюза от России и приведет к подрыву экономики, а также европейской безопасности, поэтому настало время остановить его реализацию.

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#россия #польша #СП-2

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