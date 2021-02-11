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17:27   11 Февраля 2021
Армия

В США признали превосходство России в области гиперзвукового оружия

В США признали превосходство России в области гиперзвукового оружия

Российские военные сделали большой шаг вперед в разработке гиперзвукового оружия, перегнав США. На это обстоятельство обратил внимание журналист The National Interest Питер Сучиу.

На днях министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что гиперзвуковые комплексы различного базирования укрепят потенциал оборонной сферы государства.

«Укрепляется потенциал сил неядерного сдерживания, прежде всего высокоточного оружия. Их основу составят гиперзвуковые комплексы различного базирования», — отметил Шойгу.

Также в NI напомнили, что ранее Шойгу поднял вопрос о дополнительных закупках гиперзвукового и высокоточного оружия большой дальности. По его словам, данная тема находится на особом контроле российского лидера Владимира Путина.

Американский журналист признал, что в области совершенных разработок Москва имеет серьезное преимущество над США. В частности, Россия проводит испытания нового класса ракет «Циркон», которые достигают скорости до 8 Махов.

В США признали превосходство России в области гиперзвукового оружия

Уклониться от такой атаки практически невозможно, констатировал автор NI.

«Поскольку ракеты могут так быстро перемещаться в атмосфере, они генерируют плазменное поле, которое становится радиопоглощающим. Это, в свою очередь, затрудняет обнаружение ракет», — заметили в издании.

Во многом Россия обеспечила себе превосходство над США, первой создав гиперзвуковое оружие подводного базирования. Как уточнил Сучиу, оружие позволяет пусковой платформе оставаться скрытой, но в то же время и крайне мобильной. В таких условиях подлодки могут подплывать близко к целям и сокращать время реакции.

В США признали превосходство России в области гиперзвукового оружия

Не осталась без внимания американского издания и высокая оценка Путиным ракеты «Циркон». В частности, глава государства подчеркнул, что оружие можно размешать как на стационарных носителях, так и надводных и подводных кораблях.

ВМФ России проводил многократные испытания «Циркона» с плавучего надводного судна вблизи Арктического региона, заметили в NI. Осенью прошлого года ракета стартовала с головного фрегата проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков» в Белом море. Преодолев 450 километров, «Циркон» поразил цель в Баренцевом море.

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