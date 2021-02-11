Газопровод "Северный поток — 2" могут ввести в эксплуатацию в 2021 году.

Газопровод "Северный поток — 2" могут ввести в эксплуатацию в 2021 году.

На сегодняшний день работа над проектом ведется в территориальных водах Дании. Завершение строительства этого участка планируется на апрель. Об этом сообщили в презентации к выступлению заместителя начальника департамента импортозамещения технологий ПАО "Газпром" Владимира Вавилова в ходе межотраслевого мероприятия "Использование научно-технического потенциала предприятий оборонно-промышленного комплекса в интересах нефтегазовой отрасли".

Из 2460 километров газопровода уже уложили более 2300 километров. В водах Дании осталось достроить 120 километров трубопровода, а в водах Германии — 28 километров.