Аскольд Запашный назвал последствия запрета цирка в России

По мнению руководителя Большого Московского цирка, отрасль используют в политических целях.

Большой Московский цирк является самым крупным не только в России, но и в Европе. Об этом на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» рассказал художественный руководитель цирка Аскольд Запашный. По его словам, цирковому искусству сейчас нужно уделять больше внимания, особенно на фоне трудностей, возникших из-за пандемии коронавируса.

«Сколько я себя помню, цирковая индустрия всегда пыталась выживать, и этот подход необходимо менять. Мы можем приносить неплохие деньги, а во времена Советского союза индустрия вообще проявляла себя очень ярко, потому что была экспортным искусством, то есть выезжало за рубеж. Современный цирк нужно любить, прислушиваться к нему и понимать, чем он может пробивать различные барьеры. За рубежом в том числе», — отметил Запашный.

Западную тенденцию на запрет представлений с животными руководитель Большого Московского цирка назвал «провокацией», которую направляют в сторону «действительно великого искусства». По словам Запашного, люди, которые борются против цирка, занимаются популизмом и пытаются не защитить животных, а повлиять на умы людей.

«За рубежом ситуация с цирком не такая однозначная, как нам пытаются диктовать либералы и прочие товарищи. В тех странах, где запретили цирк с животными, цирковое искусство умерло вообще. <…> В других странах просто пытаются создать условия, в которых цирк не может существовать. В этом случае цирк – это всего лишь политическая кукла, на которую натравливают народ, для того, чтобы создать проблему и объявить свою значимость и необходимость», — добавил спикер.

Цирк без животных – это не замена, а просто одно из отделений полноценного циркового искусства, напомнил Запашный. Для того, чтобы рассуждать о «страданиях животных в цирке», нужно иметь определенную статистику, а не опираться на резонансные ролики, которые выкладывают «политиканы».

В заключение Аскольд Запашный предположил, что полный запрет цирка в России послужит причиной возникновения теневого рынка в этой сфере.