Появившиеся на улицах голубые собаки удивили жителей Дзержинска

Стая ярко-голубых собак появилась на улицах Дзержинска. Местные жители сфотографировали необычных животных и поделились кадрами в группе "Подслушано Дзержинск".

Стая ярко-голубых собак появилась на улицах Дзержинска. Местные жители сфотографировали необычных животных и поделились кадрами в группе "Подслушано Дзержинск".

По словам очевидцев, псы гуляли на территории химического предприятия "Дзержинское оргстекло", обанкротившегося в 2015 году. Конкурсный управляющий завода рассказал журналистам, что бездомные собаки часто бегают по участку. Вероятно, в одном из заброшенных корпусов они могли наткнуться на остатки химикатов и вываляться в них.

Никакого контроля за безнадзорными животными не осуществляется, поэтому они предоставлены сами себе. Несколько лет назад в этом районе уже происходило подобное — шерсть собак окрашивалась в неестественные цвета.