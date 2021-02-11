Политолог объяснил, почему Боррель «переобулся в воздухе» после визита в РФ

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, представляет объединение 27 государств, которые совершенно по-разному относятся к России и к возможности сотрудничества с ней, поэтому ему приходится лавировать и «переобуваться в воздухе».

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и вопросам безопасности Жозеп Боррель, представляет объединение 27 государств, которые совершенно по-разному относятся к России и к возможности сотрудничества с ней, поэтому ему приходится лавировать и «переобуваться в воздухе».

Об этом в эфире радио Sputnik заявил журналист и политолог Юрий Светов, комментируя то, как Боррель менял свои формулировки по итогам недавнего визита в Москву.

Ранее постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что прошедшие в Москве переговоры главы европейской дипломатии Жозепа Борреля с главой МИД России Сергеем Лавровым были трудными, особенно для представителя ЕС.

«Хотя господин Боррель, изменив, похоже, свои формулировки по пути из Москвы в Брюссель, говорит, что наши отношения "достигли дна", я думаю, что это в значительной мере преувеличение. Разговор в Москве был трудный, в первую очередь для наших партнеров», — приводит слова Чижова РИА Новости.

При этом российский дипломат отметил, что диалог был откровенным и высокопрофессиональным, чего не сможет отрицать никто из его участников. Во время переговоров в Москве стороны обсудили не только те вопросы, по которым их позиции близки, а иногда и целиком совпадают, но и те темы, по которым между Россией и Европой нет согласия, добавил Чижов.

«Именно это и подчеркивает важность продолжения диалога, что, кстати говоря, и Евросоюз считает необходимым», – отметил постпред России.

Эту позицию, по его словам, Жозеп Боррель смог подтвердить даже в условиях той откровенной истерики, которой его встретили по возвращении из Москвы на слушаниях в Европарламенте.

Ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал и политолог Юрий Светов, который считает, что Жозепу Боррелю, оказавшемуся перед необходимостью «переобуваться в воздухе, можно только посочувствовать.

«Боррель представляет объединение 27 государств, в котором совершенно разные точки зрения на отношения с Россией. Есть страны, которые трезво к этому подходят, считая, что нужно искать точки соприкосновения. А есть страны, прежде всего это государства Прибалтики, Польша, для которых антироссийские высказывания, антироссийская политика – это их бизнес», — объяснил журналист.

Вот главе европейской дипломатии и приходится «сочетать несочетаемое». Боррель, представляя весь Евросоюз целиком, должен учитывать позиции всех, а делая заявления, должен оглядываться и на тех, кто за сотрудничество с Россией, и тех, кто против него.

«Причем, если у некоторой части ЕС есть представление о некой самостоятельности политики, то у постсоциалистических стран – четкая ориентация на США. Отсюда все эти коллизии с визитом Борреля. В Москве он вел переговоры, как положено дипломату. Но когда вернулся, то подвергся атаке сразу с нескольких сторон от громкоговорящих стран ЕС», — заключил Юрий Светов.

Напомним, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в начале февраля посетил Москву и провел переговоры с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. На итоговой пресс-конференции в Москве Боррель заявил, что между Россией и Евросоюзом есть сферы, в которых сотрудничество возможно и должно быть налажено. Также Боррель добавил, что Брюссель, несмотря на все имеющиеся сложности, выступает за диалог с Россией.

Однако риторика Верховного представителя ЕС по иностранным делам резко изменилась, как только он покинул Москву. Говоря об итогах переговоров с РФ в Брюсселе, Боррель заявил, что Россия воспринимает европейские демократические ценности как «экзистенциальную угрозу» и постепенно отдаляется от Евросоюза. Кроме того, Боррель допустил, что объединенная Европа введет против России новые санкции.