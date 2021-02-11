Российский врач рассказал, кому может помочь лечение коронавируса плазмой

Лечение коронавирусной инфекции с помощью плазмы является одним из наиболее эффективных способов, но лишь в том случае, если кровь была перелита на начальном этапе болезни.

Лечение коронавирусной инфекции с помощью плазмы является одним из наиболее эффективных способов, но лишь в том случае, если кровь была перелита на начальном этапе болезни.

Заведующий отделением клинической и производственной трансфузиологии и гравитационной хирургии крови столичного ГБУЗ "Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского" Александр Костин рассказал РИА Новости о лечении коронавирусной инфекции с помощью плазмы с антителами.

По словам врача, плазма с антителами к коронавирусной инфекции как способ лечения подходит не всем пациентам, часто они справляются с заболеванием самостоятельно.

"Назначить переливание плазмы с антителами к COVID-19 слишком рано, когда неясно, по какому сценарию пойдет болезнь, то есть у пациентов, переносящих заболевание в легкой форме, — неправильно. Необходимо понять, как реагирует пациент", — утверждает Костин.

Лечение плазмой не подействует, если пациент болеет COVID-19 в тяжелой форме и подключен к аппарату ИВЛ или болеет больше десяти дней. Наиболее оптимальным временем для переливания является "окно" между прогрессированием заболевания и отсутствием антител. Врач отметил, что в большинстве случаев пациенты самостоятельно справляются с коронавирусом без особого вмешательства врачей. Оно требуется в некоторых случаях: при лихорадке, прогрессировании поражения легких, низком содержании антител.