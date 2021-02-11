Внучка 83-летней Эдиты Пьехи родила дочь

Легендарная исполнительница Эдита Пьеха в третий раз стала прабабушкой, ребенка родила ее внучка Эрика Быстрова. Новость подтвердил брат молодой мамы, певец Стас Пьеха.

Легендарная исполнительница Эдита Пьеха в третий раз стала прабабушкой, ребенка родила ее внучка Эрика Быстрова. Новость подтвердил брат молодой мамы, певец Стас Пьеха.

Известная исполнительница в 83 года уже воспитывает трех правнуков — двоих из них ей подарила 34-летняя внучка. Свою вторую беременность она скрывала и ничего об этом не рассказывала в соцсетях. Однако радостную новость подписчики Быстровой узнали благодаря Stories из роддома.

"Я — мама двоих девчонок", — подписала звездная наследница фото в Instagram.

Информацию подтвердил известный брат роженицы, исполнитель Стас Пьеха. Он рассказал, что сразу после родов его сестра стала активно решать рабочие вопросы, словно и не отключалась от этого процесса.

"Теперь я дважды дядя! Узнал одним из первых. Очень рад. Сестру, конечно же, уже поздравил. Мы с ней постоянно на связи", — отметил певец в интервью "Комсомольской правде".

Имя племянницы артист раскрывать не стал, поскольку не уверен, что может это делать без разрешения девушки. Но отметил, что с новорожденной и ее мамой все хорошо, и они обе отдыхают.