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16:09   11 Февраля 2021
Политика

Стало известно, кто из российских артистов попал в черный список Украины

Стало известно, кто из российских артистов попал в черный список Украины

Министерство культуры и информационной политики Украины расширило антироссийский черный список. В него попали еще семь отечественных звезд.

Участниками списка стали 5 музыкантов из группы "Хор Турецкого" — Алексей Александров, Павел Бердников, Олег Бляхорчук, Контантин Кабанов и Михаил Кузнецов. Вместе с ними список пополнили артисты, исполняющие главные роли в фильме "Крым": Роман Курцын и Евгения Лапова.

По информации на 11 января 2021 года всего в украинском черном списке 171 человек.

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#украина #черный список #хор турецкого

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