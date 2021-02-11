Стало известно, кто из российских артистов попал в черный список Украины

Министерство культуры и информационной политики Украины расширило антироссийский черный список. В него попали еще семь отечественных звезд.

Министерство культуры и информационной политики Украины расширило антироссийский черный список. В него попали еще семь отечественных звезд.

Участниками списка стали 5 музыкантов из группы "Хор Турецкого" — Алексей Александров, Павел Бердников, Олег Бляхорчук, Контантин Кабанов и Михаил Кузнецов. Вместе с ними список пополнили артисты, исполняющие главные роли в фильме "Крым": Роман Курцын и Евгения Лапова.

По информации на 11 января 2021 года всего в украинском черном списке 171 человек.