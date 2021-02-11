Ростовские чиновники планируют запретить пчеловодство

Владельцы ростовских пасек могут лишиться заработка из-за федерального закона "О пчеловодстве".

Владельцы ростовских пасек могут лишиться заработка из-за федерального закона "О пчеловодстве".

Такое заявление сделал глава регионального минсельхоза Константин Рачаловский. Большинство пчеловодов в регионе содержат пчел для собственных нужд. Согласно новому закону, такие пасечники приравниваются к индивидуальным предпринимателям.

В документе перечисляются новые правила содержания пчел. Теперь пасеку можно размещать в 300 метрах от объектов, в которых содержатся другие домашние животные и птицы. То есть на своей территории пасеку содержать можно. Но если рядом соседи, имеющие домашних животных, пчел придется передвинуть на 300 метров.

Нестыковки в документе озадачили пасечников. Некоторые из них считают, что содержать пчел, соблюдая закон, будет крайне сложно. Часть пасечников констатировала, что хозяйство, возможно, придется свернуть.