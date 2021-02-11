Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
15:47   11 Февраля 2021
Шоу-бизнес

Победительница шоу "Пацанки" Настя Петрова рассказала, куда потратила выигрыш

Победительница шоу "Пацанки" Настя Петрова рассказала, куда потратила выигрыш

Звезда популярного телевизионного шоу "Пацанки" Анастасия Петрова рассказала, куда вложила деньги, которые получила после победы в пятом сезоне.

Задолго до участия в проекте Петрова столкнулась с ужасающими событиями — она перенесла попытку изнасилования родственником, родные отдали ее в детский дом, где она прожила не лучшие годы. Страшные события сделали из девочки агрессивного и опасного для окружающих подростка.

Телепроект "Пацанки" изменил жизнь многих девушек. Петровой удалось добиться настоящего успеха — она победила в шоу и получила миллион рублей в качестве приза. Недавно экс-участница программы рассказала, куда вложила выигранные деньги и сколько ей на самом деле досталось.

"Я получила миллион минус налоги. 500 тыс. сразу же отложила на ремонт своей квартиры. 200 тыс. — подушка безопасности, которая лежит вместе с остальной суммой", — рассказала Петрова в интервью для YouTube-канала "Sports Интервью".

Из "заначки" артистка берет деньги лишь в крайних случаях и всегда возвращает в течение четырех дней. Оказалось, победительница пятого сезона телепроекта на канале "Пятница" очень внимательно относится к деньгам.

Однако победа в "Пацанках" не предел для Петровой. Недавно стало известно, что девушка решила попробовать свои силы в экстремальном проекте "Последний герой".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#деньги #петрова #Пацанки

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров