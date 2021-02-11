Победительница шоу "Пацанки" Настя Петрова рассказала, куда потратила выигрыш

Звезда популярного телевизионного шоу "Пацанки" Анастасия Петрова рассказала, куда вложила деньги, которые получила после победы в пятом сезоне.

Звезда популярного телевизионного шоу "Пацанки" Анастасия Петрова рассказала, куда вложила деньги, которые получила после победы в пятом сезоне.

Задолго до участия в проекте Петрова столкнулась с ужасающими событиями — она перенесла попытку изнасилования родственником, родные отдали ее в детский дом, где она прожила не лучшие годы. Страшные события сделали из девочки агрессивного и опасного для окружающих подростка.

Телепроект "Пацанки" изменил жизнь многих девушек. Петровой удалось добиться настоящего успеха — она победила в шоу и получила миллион рублей в качестве приза. Недавно экс-участница программы рассказала, куда вложила выигранные деньги и сколько ей на самом деле досталось.

"Я получила миллион минус налоги. 500 тыс. сразу же отложила на ремонт своей квартиры. 200 тыс. — подушка безопасности, которая лежит вместе с остальной суммой", — рассказала Петрова в интервью для YouTube-канала "Sports Интервью".

Из "заначки" артистка берет деньги лишь в крайних случаях и всегда возвращает в течение четырех дней. Оказалось, победительница пятого сезона телепроекта на канале "Пятница" очень внимательно относится к деньгам.

Однако победа в "Пацанках" не предел для Петровой. Недавно стало известно, что девушка решила попробовать свои силы в экстремальном проекте "Последний герой".