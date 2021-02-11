Фанатов поразили фото Филиппа Киркорова с шоу "Маска"

Певец Филипп Киркоров опубликовал серию снимков с презентации второго сезона музыкального шоу "Маска". Фанатов поразил внешний вид артиста, недавно отказавшегося от окрашивания.

Певец Филипп Киркоров опубликовал серию снимков с презентации второго сезона музыкального шоу "Маска". Фанатов поразил внешний вид артиста, недавно отказавшегося от окрашивания.

Первый сезон "Маски" вышел в прошлом году, шоу сразу полюбилось миллионам зрителей. Поэтому руководство канала приняло решение продлить программу. Второй сезон нашумевшего проекта стартует на НТВ 14 февраля, написал на своей странице в Instagram Киркоров.

В преддверии скорой премьеры долгожданного продолжения НТВ организовало онлайн-презентацию, на которой присутствовали члены жюри "Маски", гендиректор канала Алексей Земский и продюсер проекта Юлия Сумачева.

"Самое засекреченное шоу страны, которое покорило сердца миллионов! Новые загадки и головоломки! Новые голоса! Новые правила от председателя жюри... Это будет феерично! До встречи в воскресенье!" — отметил Киркоров.

Пользователи были приятно удивлены новым образом поп-короля, который отказался от привычного окрашивания в пользу естественной седины.

"Смотрю на вас поседевшего и мне кажется, похож на Будулая из того фильма, вам идет", — написала подписчица.

К ней присоединились и другие подписчики, отметив, что Киркорову идет новая прическа. Поклонники шоу также написали, что с нетерпением ждут выхода нового сезона.