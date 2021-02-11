Канадский пенсионер выиграл 17 миллионов рублей в лотерею в день своего рождения

Удача повернулась к 82-летнему имениннику лицом. Он стал победителем моментальной лотереи и сорвал куш в 17 миллионов рублей.

Удача повернулась к 82-летнему имениннику лицом. Он стал победителем моментальной лотереи и сорвал куш в 17 миллионов рублей.

Канадец из провинции Онтарио сорвал джекпот в день своего 82-летия. Об этом сообщает американское информационное агентство United Press International.

Уильям Брэдли решил поучаствовать в моментальной лотерее, празднуя свой день рождения в одном из местных кафе. В результате именинник выиграл 292,9 тысячи долларов (17 миллионов рублей). Участие в лотереях — одна из традиций Брэдли. Максимальная сумма его выигрыша составляла всего 17 долларов (989 рублей). С тех пор он покупает билеты на постоянной основе. Счастливчик рассказал, что он принял известие о своей победе совершенно спокойно, а самым взволнованным человеком была продавщица в магазине, где он купил билет.

"Она спросила меня, что не так, потому что я не был так эмоционален, как она", — рассказал Брэдли.

Мужчина уже нашел, куда потратить деньги. Он планирует приобрести земельный участок и помочь семье финансово, а часть выигрыша потратит на поездку в Ирландию после улучшения эпидемиологической обстановки в стране.

Ранее телеканал "360" сообщил о рекордном количестве победителей в российских лотереях за всю историю. В один день, 1 января, миллионерами стали более 580 человек.