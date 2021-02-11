15:33 11 Февраля 2021Общество
Обронившая чемодан с фаллосами девушка в Москве попала на видео
Видео с девушкой, которая обронила чемодан с фаллосами на проспекте Мира в Москве, оказалось рекламой для привлечения горожан на квест.
Видео с девушкой, которая обронила чемодан с фаллосами на проспекте Мира в Москве, оказалось рекламой для привлечения горожан на квест.
На кадрах ролика, опубликованного в Сети, она уронила сумку на пешеходном переходе. В результате падения фаллосы буквально разбросало по дороге.
Прохожие с интересом наблюдали за тем, как девушка собирает "игрушки". Кто-то из очевидцев даже вызвался поддержать ее в такой неловкой ситуации. Однако она не нуждалась в помощи, поскольку сцена с разбросанными фаллосами оказалась постановочной.