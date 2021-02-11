Лукашенко анонсировал проведение открытых президентских выборов в Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что открытые и честные выборы в стране состоятся после того, как будут готовы все необходимые документы.

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что открытые и честные выборы в стране состоятся после того, как будут готовы все необходимые документы.

Об этом он сообщил в ходе выступления на VI Всебелорусском народном собрании. В своей речи Лукашенко отметил, что готов покинуть свой пост, но только после того, как в стране воцарится мир, порядок и прекратятся протесты.

Белорусский лидер подчеркнул, что в стране должна стабилизироваться обстановка, а у его сторонников "ни один волос упасть не должен". Он готов назначить новые президентские выборы после того, как будут подготовлены соответствующие документы.

В этой связи Лукашенко предложил придать Всебелорусскому собранию конституционную форму, чтобы форум смог стать стабилизатором на переходный период при смене власти.