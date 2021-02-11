Лукашенко: силы извне хотят синхронизировать протесты в России и Белоруссии

Внешние силы могут попытаться синхронизировать акции протеста в Белоруссии и России, чтобы сорвать интеграционные проекты, заявил президент страны Александр Лукашенко.

Внешние силы могут попытаться синхронизировать акции протеста в Белоруссии и России, чтобы сорвать интеграционные проекты, заявил президент страны Александр Лукашенко.

Об этом он рассказал во время Всебелорусского народного собрания в Минске. По словам лидера республики, сейчас силы извне раскачивают ситуацию в Российской Федерации.

"Попытки организовать, информационно раскрутить там массовые протесты, а потом, возможно, синхронизировать их с белорусскими митингами, подтверждает нацеленность внешних сил, в том числе и на срыв интеграционных проектов", — подчеркнул Лукашенко.

Кроме того, он добавил, что в такой ситуации необходимо сплотиться, чтобы сохранить устойчивость двух стран. Лукашенко уверен, что мирное и стабильное будущее будет зависеть от единства с Россией.