Глава оргкомитета Олимпиады в Токио покинет свой пост из-за феминисток

После неудачного высказывания на Ёсиро Мори обрушился шквал критики.

Глава оргкомитета Олимпиады-2020 в Токио 83-летний Ёсиро Мори собирается подать в отставку. Японские СМИ пишут, что он объявит о своем окончательном решении в пятницу, 12 февраля, когда комитет соберется для обсуждения произошедшего с Мори инцидента. Ранее бывший премьер-министр Страны восходящего солнца разгневал феминисток, заявив, что женщины чересчур болтливы на заседаниях.

Любитель поговорить

Злополучная фраза вырвалась из уст Мори 4 февраля на открытом онлайн-заседании оргкомитета «Токио-2020», за которым наблюдали представители СМИ. Организаторы обсуждали реформу, которая увеличивает число женщин в составе комитета (до 40% вместо 20%). Тогда Мори предположил, что заседания в этом случае будут проходить гораздо дольше, потому что каждая из женщин будет пытаться высказать свою точку зрения.

«Женщины обладают сильным чувством соперничества. Если одна из них поднимает руку, другие, вероятно, думают: "мне тоже нужно что-то сказать". Вот почему они много разговаривают», — цитирует Ёсиро Мори информационное издание Nikkei Asia.

Для наглядности глава оргкомитета вспомнил времена, когда он занимал руководящий пост в федерации регби. По его словам, заседания с участием женщин стали проходить в разы дольше.

Едва ли он предполагал, какая реакция последует за этими словами. Первыми заговорили соцсети: японский хэштег «пожалуйста, уйдите на пенсию, Ёсиро Мори» в Twitter использовали более 65 тысяч раз, в оргкомитет начали поступать многочисленные жалобы от феминисток, а несколько сотен волонтеров сразу же отказались работать в период Олимпийских игр. Бывшему премьер-министру пришлось публично извиняться.

«Выражение, которое я использовал, противоречит духу Олимпийских и Параолимпийских игр. Это было неуместно. Я бы хотел отказаться от своих слов и извиниться перед каждым, кого оскорбил», — сказал Мори.

Со всех сторон

После этого правительство Японии посчитало, что вопрос закрыт, и поставило перед главой оргкомитета условие: ни при каких условиях не подавать в отставку. Несколько дней Мори следовал рекомендации, однако теперь он намерен положить конец давлению и действительно оставить свой пост, сообщает британская газета The Guardian.

Одной из причин может быть заявление Международного олимпийского комитета (МОК): 9 февраля организация опубликовала официальный комментарий по поводу инцидента с Мори. Руководство обратило внимание, что гендерное равенство считается «неотъемлемым компонентам работы МОК».

«В сложном периоде, в котором мы живем сейчас, разнообразие больше, чем когда-либо, является фундаментальной ценностью, которую мы должны уважать и черпать из нее силу. Недавние комментарии президента оргкомитета Олимпийских игр в Токио Ёсиро Мори были абсолютно неуместны и противоречили обязательствам МОК», — говорится в сообщении Олимпийского комитета.

Еще выше ставки подняла губернатор Токио Юрико Коикэ, которая на следующей неделе должна была встретиться с Мори, министром спорта Японии Сейко Хасимото и президентом МОК Томасом Бахом.

«Учитывая сложившуюся ситуацию, не думаю, что это [появление на встрече] будет позитивным сигналом», — сказала Коикэ, которая в 2016 году стала первой женщиной-губернатором Токио.

Свою лепту внесла даже компания Toyota - один из крупнейших мировых автопроизводителей и спонсор Олимпийских игр-2020. По словам представителей компании, заявление Мори «противоречат ценностям, которые Toyota уважает и поддерживает». Аналогичную оценку высказали концерн-производитель пива Asahi Breweries и металлургическая компания Eneos.

Справка ПС

Олимпийские игры должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако их пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. Новые даты проведения — с 23 июля по 8 августа 2021 года, но название «Токио-2020» организаторы решили оставить.

Ёсиро Мори возглавлял правительство Японии с 2000 по 2001 год.