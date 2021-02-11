15:23 11 Февраля 2021Политика
Лукашенко рассказал, при каких условиях покинет президентский пост
Президент Белоруссии Александр Лукашенко готов освободить свою должность при нескольких условиях.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко готов освободить свою должность при нескольких условиях.
Он покинет пост, если в стране не будет протестов. Также должны быть даны гарантии безопасности сторонников Александра Лукашенко, подчеркнул президент.
Глава государства выступил на Всебелорусском народном собрании. Необходимо, чтобы люди высказывали свое мнение в рамках закона, считает Александр Лукашенко.