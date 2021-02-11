15:16 11 Февраля 2021Происшествия
Пожар на складе с чак-чаком произошел в Самаре
Спасатели тушат склад с восточными сладостями в одном из районов Самары. Площадь пожара составляет около 200 квадратных метров.
Спасатели тушат склад с восточными сладостями в одном из районов Самары. Площадь пожара составляет около 200 квадратных метров.
Представители ГУ МЧС России по Самарской области рассказали о возгорании склада с чак-чаком в областном центре. По их словам, огонь по-прежнему продолжает бушевать на кровле и в помещении здания. Новость дополняется.