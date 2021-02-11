15:10 11 Февраля 2021Политика
Лукашенко заявил о неизменности формы правления в Белоруссии
Форма правления республики должна остаться той же, заявил в ходе выступления на Всебелорусском народном собрании президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Форма правления республики должна остаться той же, заявил в ходе выступления на Всебелорусском народном собрании президент Белоруссии Александр Лукашенко.
По словам Лукашенко, он выступает за конституционную реформу. Глава страны выразил уверенность, что Белоруссия должна оставаться президентской республикой.
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