Лукашенко заявил о неизменности формы правления в Белоруссии

Форма правления республики должна остаться той же, заявил в ходе выступления на Всебелорусском народном собрании президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Форма правления республики должна остаться той же, заявил в ходе выступления на Всебелорусском народном собрании президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По словам Лукашенко, он выступает за конституционную реформу. Глава страны выразил уверенность, что Белоруссия должна оставаться президентской республикой.

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