Корнилов: предложением полетать над Крымом Украина подставляет НАТО

Министр инфраструктуры Украины предложил представителю Альянса использовать воздушное пространство над Россией.

Политолог Владимир Корнилов назвал идею Украины использовать воздушное пространство над Крымом для операций НАТО современной тактикой киевской власти. По его словам, сами украинцы не рискнут вторгнутся на территорию России, однако «с удовольствием» подставят западных партнеров. Таким мнением он поделился в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Ранее Украина предложила НАТО использовать Симферопольский район полетной информации для маневров Альянса. Соответствующее предложение озвучил министр инфраструктуры страны Владислав Криклия на встрече с заместителем генсека НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Патриком Тернером.

«В современных условиях важно усиливать контроль за гражданским воздушным движением и реагировать на кризисные ситуации в районе Черного моря и зоны АТО [антитеррористической операции Киева в Донбассе]», — передает слова Криклия пресс-служба министерства инфраструктуры.

Криклия выразил надежду на поддержку НАТО в контроле воздушной ситуации вдоль границы с Россией.

«Мы предлагаем использовать эту часть воздушного пространства для воздушных операций НАТО по транспортировке войск, оборудования, грузов и тому подобного», — заявил министр.

Политолог Корнилов возмутился предложением:

«Вы видели до чего в Брюсселе договорились? Министр инфраструктуры Криклия пригласил НАТО летать над Крымом. Мол, это ж наш Крым, вы летайте там смело. Вы понимаете, к чему человек призывает? Но главное — напомните: когда последний раз украинский военный самолет взлетал в воздушное пространство Крыма?»

Политолога иронично подправил ведущий программы Соловьев:

«Неправильно формулируете. Напомните, пожалуйста, когда последний раз украинский военный самолет летал».

По утверждению Корнилова, украинцы едва ли рискнут нарушить воздушные границы с Россией. Однако подобную возможность они готовы предоставить любой стране-участнице НАТО, чтобы впоследствии выйти сухими из воды.

«При этом сами туда бояться залетать, потому что знают, что отхватят. Вот было бы здорово, если бы какой-нибудь НАТОвский — неважно, американский или британский — военный самолет влетел в воздушное пространство России, началось бы: “А мы тут не при чем, мы вас просто пригласили, что вы на нас обижаетесь”. Вот эта тактика современной украинской власти», — убежден политолог.

Также Корнилов обратил внимание, что в данный момент на Украину надвигается циклон Volker. Именно так звали спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера, который был причастен к скандалу с экс-президентом Дональдом Трампом. Тогда последнего обвинили в давлении на украинского лидера Владимира Зеленского, чтобы получить компромат на Джо Байдена.

«На самом деле Украине очень знаковый прилет идет. Вы видите, какой циклон на них надвигается? Завтра ожидают жуткую погоду. Причем циклон называется Volker. И это тоже знаковое событие», — иронично заключил Корнилов.

Ранее предложение украинских властей к НАТО прокомментировали в Крыму. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов заявил, что идея сравнима с подстрекательством к Третьей мировой войне.