Мосгорсуд признал незаконным повторный возврат иска Пригожина к Навальному

Мосгорсуд принял решение о возвращении в работу иска предпринимателя Евгения Пригожина к блогеру Алексею Навальному и члену ФБК (признан иноагентом в РФ) Владимиру Милову.

Мосгорсуд принял решение о возвращении в работу иска предпринимателя Евгения Пригожина к блогеру Алексею Навальному и члену ФБК (признан иноагентом в РФ) Владимиру Милову.

В органе отменили решение Черемушкинского районного суда, который повторно вернул иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Теперь дело вновь отправят на рассмотрение. Об этом рассказали в пресс-службе компании "Конкорд".

"Пресс-служба информирует, что сегодня, 11 февраля, Мосгорсуд во второй раз согласился с юристами компании "Конкорд" и отменил определение Черемушкинского районного суда о повторном возврате иска Евгения Викторовича Пригожина к Владимиру Милову и Алексею Навальному о защите чести, достоинства и деловой репутации", — сообщает пресс-служба.

Иск бизнесмена возвращали два раза. В суде объясняли свое решение якобы отсутствием доверенности и подписи в пакете документов. Однако все предназначенные для суда материалы подписываются, фотографируются и публикуются, приложения описываются и пересчитываются, подчеркнули в пресс-службе.

До этого в "Конкорде" сообщали, что после отказа судьи принять иск Пригожина от 9 ноября Владимир Милов вел себя недостойно и не смог удержаться от оскорблений в адрес юристов компании.