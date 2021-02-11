Хазин предсказал глобальный обвал рынков и новую стратегию РФ

Весной 2021 года может начаться глобальный обвал финансовых рынков, который в итоге станет последним кризисом капитализма. С таким прогнозом в эфире YouTube-канала «Аврора» выступил российский экономист Михаил Хазин.

Весной 2021 года может начаться глобальный обвал финансовых рынков, который в итоге станет последним кризисом капитализма.

С таким прогнозом в эфире YouTube-канала «Аврора» выступил российский экономист Михаил Хазин, который в свое время предсказал дефолт в России 1998 года и мировой кризис в 2008 года.

На этот раз, по словам эксперта, на скорый обвал указывает продолжающееся с самого начала 2021 года ухудшение экономических показателей в Соединенных Штатах Америки – стране, обладающей самым большим финансовым рынком, которая является локомотивом мирового капитализма. Начавшись в США, проблемы неизбежно затронут все государства мира.

На ускорение сроков обвала финансовых рынков повлияло то, что к власти в США пришел демократ Джо Байден. Если бы Дональду Трампу удалось переизбраться на второй президентский срок в США, крах произошел бы все равно, но обрушение было бы более плавным и медленным. Но теперь, когда в Белый дом пришли демократы, этот процесс ускорился и остановить приближающийся коллапс просто невозможно.

Новый кризис, по прогнозу Михаила Хазина, можно будет сравнить с Великой депрессией, разразившейся в США в 20-е годы XX века. В результате ВВП Соединенных Штатов в течение ближайших нескольких лет уменьшится на 50%. То есть Америку фактически ждет экономическая катастрофа, которая навсегда выведет страну за пределы лидирующих позиций в мире.

Выстоять в условиях мирового финансового кризиса смогут лишь страны, внедрившие у себя новую модель экономики, считает эксперт.

Сейчас новая модель экономики работает в России, о чем на днях как раз говорил российский президент Владимир Путин, напомнил Хазин. И Россия готова поделится этой стратегией с другими странами, желающими выстраивать эту экономическую модель вместе с ней.

А остальным государствам, предпочитающим по-прежнему придерживаться либерального курса, не пережить предстоящего кризиса.

«В конечном итоге они вообще перестанут быть хоть сколь-нибудь значимыми субъектами экономических отношений», — считает эксперт.

В заключение Михаил Хазин добавил, что ожидающийся финансовый обвал, скорее всего, станет последним в истории капитализма.