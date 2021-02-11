Автобус с российскими моряками попал в ДТП в Норвегии

Автобус, перевозивший 38 россиян, съехал в кювет в Норвегии. В аварии пострадали пять человек.

Автобус, перевозивший 38 россиян, съехал в кювет в Норвегии. В аварии пострадали пять человек.

Рыбаки российских траулеров ехали в автобусе, попавшем в ДТП. Транспорт направлялся из аэропорта норвежского Киркенеса в сторону границы, передает российское генконсульство на своей странице во "ВКонтакте".

По предварительной информации, пять человек получили незначительные травмы. Прибывшие на место медики оперативно оказали помощь пострадавшим. Россиян отправили в больницу Киркенеса. Рыбаков доставят в Россию на другом автобусе.

Российское консульство контактирует с компанией-судовладельцем и норвежскими правоохранителями. В посольстве следят за развитием ситуации.