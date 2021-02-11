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14:45   11 Февраля 2021
Происшествия

Силовики задержали жителя Норильска за вербовку в ИГ

Силовики задержали жителя Норильска за вербовку в ИГ

Сотрудники ФСБ задержали сибиряка за вербовку сограждан в ряды запрещенной в России террористической организации ИГИЛ.

Правоохранители возбудили в отношении задержанного уголовное дело по статье 205.1 УК России "Содействие террористической деятельности". Об этом сообщил источник в ФСБ по Красноярскому краю.

По информации сотрудников силовых ведомств региона, мужчина вербовал людей для оказания медицинской помощи боевикам, а также иных услуг террористам. Правоохранители провели обыск по месту жительства россиянина, в ходе которого изъяли средства связи, электронные носители информации, литературу экстремистского содержания, а также флаг ИГИЛ (запрещено в РФ).

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#игил #террористы #вербовка #красноярский край #норильск

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