Республика Беларусь и Российская Федерация должны полностью сохранить суверенитет в случае интеграции Минска и Москвы, считает белорусский лидер Александр Лукашенко.

Республика Беларусь и Российская Федерация должны полностью сохранить суверенитет в случае интеграции Минска и Москвы, считает белорусский лидер Александр Лукашенко.

Власти республики готовы к последующей предметной работе по улучшению межотраслевого сотрудничества в рамках Союзного государства на основе равноправия двух участников союза и соблюдении взаимных интересов стран, поделился он в ходе Всебелорусского народного собрания. По словам президента Белоруссии, такой процесс предусматривает полное сохранение суверенитета обеих государств.

Вдобавок к этому, Лукашенко упомянул о результатах социального исследования, в ходе которого более 70% белорусских граждан высказались за интеграцию с РФ. В пользу ЕС отозвались примерно 30% респондентов.