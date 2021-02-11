В Калининграде обезвредили 100-килограммовую мину времен Великой Отечественной войны

Специалисты группы разминирования мотострелкового армейского корпуса Балтийского флота в Калининграде обезвредили артиллерийскую мину времен Великой Отечественной войны.

Специалисты группы разминирования мотострелкового армейского корпуса Балтийского флота в Калининграде обезвредили артиллерийскую мину времен Великой Отечественной войны.

Вес мины составил более 100 килограммов. Об этом рассказали в пресс-службе Балтийского флота.

Артиллерийская мина калибра 300 миллиметров была найдена на Автомобильной улице в Калининграде во время проведения земляных работ на стройплощадке. Саперы осмотрели опасную находку и решили вывезти боеприпас на военный полигон, чтобы обезвредить его методом подрыва.

Длина мины составила более 1,2 метра. Также в пресс-службе Балтийского флота добавили, что в прошлом году специалисты групп разминирования инженерного полка, частей армейского корпуса и соединения морской пехоты флота на территории Калининградской области обезвредили более пяти тысяч различных взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.