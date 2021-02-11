СК предупредил организаторов незаконных акций об уголовной ответственности

Призывы к участию в незаконных митингах квалифицируют как уголовные преступления, заявили в СК РФ.

Призывы к участию в незаконных митингах квалифицируют как уголовные преступления, заявили в СК РФ.

Предупреждение об ответственности за призывы и организацию несогласованных акций появилась на официальном сайте ведомства. В нем сотрудники СК напомнили гражданам РФ о том, что подобные действия квалифицируются как уголовные, и за них предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы.

Также к предупреждению от Следственного комитета присоединились представители Генпрокуратуры РФ. Они предупредили об уголовной ответственности владельцев сайтов, на которых размещаются призывы принять участие в незаконных митингах.