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14:11   11 Февраля 2021
Общество

СК предупредил организаторов незаконных акций об уголовной ответственности

СК предупредил организаторов незаконных акций об уголовной ответственности

Призывы к участию в незаконных митингах квалифицируют как уголовные преступления, заявили в СК РФ.

Предупреждение об ответственности за призывы и организацию несогласованных акций появилась на официальном сайте ведомства. В нем сотрудники СК напомнили гражданам РФ о том, что подобные действия квалифицируются как уголовные, и за них предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы.

Также к предупреждению от Следственного комитета присоединились представители Генпрокуратуры РФ. Они предупредили об уголовной ответственности владельцев сайтов, на которых размещаются призывы принять участие в незаконных митингах.

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#генпрокуратура #следственный комитет #ответственность #предупреждение #незаконный митинг

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