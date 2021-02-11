Путин обсуждает с членами Совбеза РФ шаги по сдерживанию гонки вооружений

Президент России Владимир Путин обсуждает с членами Совета безопасности РФ шаги по сдерживанию гонки вооружений.

Президент России Владимир Путин обсуждает с членами Совета безопасности РФ шаги по сдерживанию гонки вооружений.

На совещании идет речь о мерах помимо СНВ-3. Отмечается, что российский лидер поприветствовал выполнение президентом США Джо Байденом обещания о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических ядерных вооружений между Москвой и Вашингтоном.

"Приятно отметить, что новая администрация США выполнила свои предвыборные обещания на этот счет. Мы приветствуем это решение", — заявил президент РФ.

На этом фоне Путин предложил членам Совета безопасности РФ обсудить новые шаги по контролю над вооружениями в целом.