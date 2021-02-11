Новый госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии — это сигнал

Этот пост может занять нынешний посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота, которому на прошлой неделе исполнилось 77 лет, готовится уйти в отставку. По информации Telegram-канала «Незыгарь», его место может занять Дмитрий Мезенцев — действующий посол РФ в Минске. На данный момент стороны продолжают обсуждать кадровый вопрос.

Вероятно, замену госсекретаря президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко обговаривали еще в январе в ходе телефонного разговора. Тогда никакой конкретики Минск не предоставил, указав лишь, что лидеры государств «подробно обсудили ряд кадровых вопросов».

Кандидатуру Дмитрия Мезенцева на пост госсекретаря рассматривают не случайно: российского посла с уверенностью можно назвать опытным управленцем. Таково мнение политолога, эксперта по проблемам российско-белорусских отношений Дмитрия Болкунца. Он напомнил, что до 2012 года Мезенцев был губернатором Иркутской области, а после стал генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), «партнером по диалогу» которой является Белоруссия.

«Мезенцев имеет большой опыт работы на посту генерального секретаря ШОС, а также работал еще во времена Собчака вместе с Владимиром Путиным в одной команде (тогда Мезенцев был председателем Комитета по печати — прим. ред.). Поэтому я думаю, что он прекрасно справится с новыми задачами, а его пост согласовывается двумя сторонами, поэтому каких-то тайных подоплек я здесь не вижу. Это чисто техническая ротация. У меня больше вопросов к самому постоянному комитету», — подчеркнул Болкунец.

Речь идет о Постоянном Комитете Союзного государства России и Белоруссии, который вскоре может возглавить Мезенцев. Дмитрий Болкунец считает, что аппарат использует не все возможности для выполнения возложенных на него задач, но дело тут не в руководителе, а в особенностях Союзного договора между государствами.

«Мне хотелось бы, чтобы Дмитрий Мезенцев вдохнул какую-то новую жизнь в это объединение [постоянный комитет], чтобы он был интересен не только чиновникам, но и обычным людям. Мне кажется у Мезенцева есть неплохой шанс сделать это», — подытожил Болкунец.

Доцент факультета мировой экономики и политики ВШЭ, политолог Андрей Суздальцев мнение коллеги не разделяет. По его словам, любая перестановка на таком значимом посту по определению подразумевает некий сигнал, а в случае с Белоруссией этот сигнал вполне очевиден: страна практически живет на иждивении России, и эту ситуацию необходимо менять. В диалоге Москвы и Минска этот аспект звучит все чаще.

«Любая замена на этом поле играет очень большую роль, потому что Союзное государство – это очень нужный для Белоруссии механизм. Благодаря ему страна получила от России за последние годы дотаций, преференций и субсидий на общую сумму в 137 миллиардов долларов. Фактически Белоруссия живет за счет России. Не забывайте, что 700 тысяч белорусов работают в России в качестве гастарбайтеров. И такой иждивенческий подход заставляет волноваться и белорусскую, и российскую сторону», — сказал Суздальцев корреспонденту ПС.

Эксперт добавил, что на процесс экономической интеграции России и Белоруссии Мезенцев вряд ли повлияет. Впрочем, пока всерьез рассматривать его кандидатуру не стоит – ни одного официального подтверждения выдвижения российского посла на пост госсекретаря на момент публикации материала нет.