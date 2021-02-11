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14:46   11 Февраля 2021
Ближнее зарубежье

Сатановский высмеял призыв Киева «полетать» над Крымом

Сатановский высмеял призыв Киева «полетать» над Крымом

Логика Украины, которая приглашает НАТО совершать полеты над Крымом, понятна – в Киеве рассчитывают на то, что в результате такого полета военные РФ собьют самолет альянса и это приведет, наконец, к большой войне.

Об этом в личном Telegram-канале пишет политолог Евгений Сатановский, комментируя призыв украинского Министерства инфраструктуры к Североатлантическому альянсу проводить в небе над Симферополем свои военно-воздушные операции.

«С НАТОвцами-то понятно. Если мозги там в головах еще от коронавируса не окончательно прокисли, то понимать они должны, что их немножко над чужой территорией полетать приглашают, именно в надежде, что наши их собьют», — объясняет президент Института Ближнего Востока.

Сатановский высмеял призыв Киева «полетать» над Крымом

При этом он отмечает, что по иезуитской логике украинцев, именно они выйдут победителями из того большого военного конфликта, который в этом случае начнется между Россией и НАТО. Но в своих попытках создать подобный прецедент Киев не учитывает, что страны Альянса могут быть совсем не заинтересованы в таком развитии событий.

«На фига козе баян, а НАТО реальная перспектива большой войны с ядерной державой, которая по части армии растет и укрепляется, вместо того чтобы развалиться, как им обещали?», — задается вопросом Сатановский.

По мнению эксперта, в НАТО понимают, что реальное военное противостояние с Россией станет для Альянса губительным. Особенно, если учесть, что НАТО, как раз ради того, чтобы избежать возможной войны с Россией «почти прилично» ведут себя в Сирии, Ливии, Центральноафриканской республике и даже в Карабахе пропусти вперед Турцию, но сами в конфликт не полезли.

Сатановский высмеял призыв Киева «полетать» над Крымом

«А вот в Крыму вдруг, да проявят героизм, начав для Украины таскать каштаны из огня, который, случись что, к ним перекинется автоматически…», — иронизирует политолог.

Однако Киеву, по словам Сатановского, бесполезно объяснять, что НАТО не собирается идти на поводу у украинцев. Возможно, просто пришло время их «припугнуть», пока они действительно чего-нибудь не натворили.

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