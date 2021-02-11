Сатановский высмеял призыв Киева «полетать» над Крымом

Логика Украины, которая приглашает НАТО совершать полеты над Крымом, понятна – в Киеве рассчитывают на то, что в результате такого полета военные РФ собьют самолет альянса и это приведет, наконец, к большой войне.

Логика Украины, которая приглашает НАТО совершать полеты над Крымом, понятна – в Киеве рассчитывают на то, что в результате такого полета военные РФ собьют самолет альянса и это приведет, наконец, к большой войне.

Об этом в личном Telegram-канале пишет политолог Евгений Сатановский, комментируя призыв украинского Министерства инфраструктуры к Североатлантическому альянсу проводить в небе над Симферополем свои военно-воздушные операции.

«С НАТОвцами-то понятно. Если мозги там в головах еще от коронавируса не окончательно прокисли, то понимать они должны, что их немножко над чужой территорией полетать приглашают, именно в надежде, что наши их собьют», — объясняет президент Института Ближнего Востока.

При этом он отмечает, что по иезуитской логике украинцев, именно они выйдут победителями из того большого военного конфликта, который в этом случае начнется между Россией и НАТО. Но в своих попытках создать подобный прецедент Киев не учитывает, что страны Альянса могут быть совсем не заинтересованы в таком развитии событий.

«На фига козе баян, а НАТО реальная перспектива большой войны с ядерной державой, которая по части армии растет и укрепляется, вместо того чтобы развалиться, как им обещали?», — задается вопросом Сатановский.

По мнению эксперта, в НАТО понимают, что реальное военное противостояние с Россией станет для Альянса губительным. Особенно, если учесть, что НАТО, как раз ради того, чтобы избежать возможной войны с Россией «почти прилично» ведут себя в Сирии, Ливии, Центральноафриканской республике и даже в Карабахе пропусти вперед Турцию, но сами в конфликт не полезли.

«А вот в Крыму вдруг, да проявят героизм, начав для Украины таскать каштаны из огня, который, случись что, к ним перекинется автоматически…», — иронизирует политолог.

Однако Киеву, по словам Сатановского, бесполезно объяснять, что НАТО не собирается идти на поводу у украинцев. Возможно, просто пришло время их «припугнуть», пока они действительно чего-нибудь не натворили.