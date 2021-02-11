Британским акушерам запретили называть рожениц матерями

Курс на толерантность и инклюзивность, взятый странами западного мира, приводит к неожиданным последствиям. Британские акушеры больше не смогут использовать слово "мать".

Курс на толерантность и инклюзивность, взятый странами западного мира, приводит к неожиданным последствиям. Британские акушеры больше не смогут использовать слово "мать".

Британским акушеркам будет запрещено использовать такие слова, как "мать", "материнское молоко" и другие однокоренные. Соответствующее постановление готовит подразделение Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Изменения в правилах направлены на формирование инклюзивности и толерантного отношения в британских клиниках. Считается, что использование слова "мать" может быть оскорбительным по отношению к трансгендерам и небинарным персонам.

"Мы стараемся защитить трансгендеров и небинарных персон, пользующихся нашими услугами, от дополнительного давления из-за терминологии, которая имеет значительное влияние на их психологическое и эмоциональное благополучие", — сообщили в ведомстве.

Запрещенные слова нельзя будет использовать не только в речи. В публикациях и официальных сообщениях медицинских организаций они также запрещены.

Ранее стало известно о призыве зоозащитников не использовать названия животных в качестве оскорблений. Об этом рассказал телеканал "360" со ссылкой на заявление американской некоммерческой организации "Люди за этичное обращение с животными".