Популярность опередила талант. Лоза о желании Бузовой исполнить гимн России

Ранее певица в Instagram заявила о намерении исполнить российский гимн на Параде Победы или на международных соревнованиях.

Идея певицы Ольги Бузовой о том, чтобы исполнить гимн России на Параде Победы или международных соревнованиях, вызвала неоднозначную реакцию Юрия Лозы. Музыкант усомнился в таланте бывшей участницы телешоу «Дом-2» и посетовал, что сейчас совсем не обязательно прилагать усилия, чтобы добиться популярности.

«Ведь раньше, чтобы стать популярным, надо было что-то спеть. Допустим, взял человек, спел на [фестивале] “Песнях года” красивую песню, стал популярным. Сегодня все перевернулось. Сегодня человек сначала становится популярным, потом начинает чего-то петь... Какие-то ребята учились на ботаников, потом через “КВН” пробились в кино. Зачем тогда 7 или 8 лет учиться на актера, заканчивать театральные училища? Популярность стала главнее поступков. И популярность дает право человеку делать все, что угодно», — вздохнул автор-исполнитель.

Юрий Лоза не готов рассматривать Ольгу Бузову в качестве профессионального исполнителя.

В Instagram Бузова рассказала о своей давней мечте спеть российский гимн на крупном мероприятии. Поп-звезда посетовала на то, что в настоящее время в мире не признают достижения отечественных атлетов.

«Это может быть что угодно: чемпионат мира, Олимпиада, Парад Победы! Пусть в этой моей мечте будет все самое заветное, из чего складывается любовь к Родине», — написала Бузова.

Впрочем, пользователи скептически отнеслись к душевному порыву Бузовой. Большинство из них попросило певицу «не позорить страну»: «Оля, не надо».

Юрий Лоза добавил, что далеко не каждый может представлять РФ на крупных мероприятиях, исполняя отечественный гимн. Для таких случаев необходимо выбирать исполнителя «со знанием».

«Если мы приглашаем певицу для какой-то цели спеть что-то, то этот человек должен соответствовать. Со знанием, а не с улицы. Если нам все равно, кто это делает, кто лепит нам чашки, ведь мы понимаем, что хирург — это профессия. А тут могут все. Считают ли они, что могут петь или они действительно могут петь? Если нет такой профессии, то давайте будем говорить о раскрученных медийных персонажах», — заключил исполнитель.

Ранее Ольга Бузова попробовала себя в фигурном катании. Поп-звезда приняла участие в шоу «Ледниковый период», в котором выступала в паре с профессиональным фигуристом Дмитрием Соловьевым. Пара завоевала приз зрительских симпатий.