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16:09   11 Февраля 2021
Россия

Популярность опередила талант. Лоза о желании Бузовой исполнить гимн России

Популярность опередила талант. Лоза о желании Бузовой исполнить гимн России

Идея певицы Ольги Бузовой о том, чтобы исполнить гимн России на Параде Победы или международных соревнованиях, вызвала неоднозначную реакцию Юрия Лозы. Музыкант усомнился в таланте бывшей участницы телешоу «Дом-2» и посетовал, что сейчас совсем не обязательно прилагать усилия, чтобы добиться популярности.

«Ведь раньше, чтобы стать популярным, надо было что-то спеть. Допустим, взял человек, спел на [фестивале] “Песнях года” красивую песню, стал популярным. Сегодня все перевернулось. Сегодня человек сначала становится популярным, потом начинает чего-то петь... Какие-то ребята учились на ботаников, потом через “КВН” пробились в кино. Зачем тогда 7 или 8 лет учиться на актера, заканчивать театральные училища? Популярность стала главнее поступков. И популярность дает право человеку делать все, что угодно», — вздохнул автор-исполнитель.

Юрий Лоза не готов рассматривать Ольгу Бузову в качестве профессионального исполнителя.

Юрий Лоза не разделил порывов Бузовой исполнить гимн России на Параде Победы

В Instagram Бузова рассказала о своей давней мечте спеть российский гимн на крупном мероприятии. Поп-звезда посетовала на то, что в настоящее время в мире не признают достижения отечественных атлетов.

«Это может быть что угодно: чемпионат мира, Олимпиада, Парад Победы! Пусть в этой моей мечте будет все самое заветное, из чего складывается любовь к Родине», — написала Бузова.

Впрочем, пользователи скептически отнеслись к душевному порыву Бузовой. Большинство из них попросило певицу «не позорить страну»: «Оля, не надо».

Юрий Лоза добавил, что далеко не каждый может представлять РФ на крупных мероприятиях, исполняя отечественный гимн. Для таких случаев необходимо выбирать исполнителя «со знанием».

Юрий Лоза не разделил порывов Бузовой исполнить гимн России на Параде Победы

«Если мы приглашаем певицу для какой-то цели спеть что-то, то этот человек должен соответствовать. Со знанием, а не с улицы. Если нам все равно, кто это делает, кто лепит нам чашки, ведь мы понимаем, что хирург — это профессия. А тут могут все. Считают ли они, что могут петь или они действительно могут петь? Если нет такой профессии, то давайте будем говорить о раскрученных медийных персонажах», — заключил исполнитель.

Ранее Ольга Бузова попробовала себя в фигурном катании. Поп-звезда приняла участие в шоу «Ледниковый период», в котором выступала в паре с профессиональным фигуристом Дмитрием Соловьевым. Пара завоевала приз зрительских симпатий.

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#россия #общество #юрий лоза #ольга бузова

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