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13:30   11 Февраля 2021
Политика

Песков заявил о блестящей работе некоторых российских СМИ

Песков заявил о блестящей работе некоторых российских СМИ

Работу российских СМИ оценил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что некоторые из них работают блестяще.

Песков назвал блестящей работу нескольких СМИ в России. При этом деятельность других представителей сферы он охарактеризовал как плохую и скучную. В целом работу медиа можно считать успешной, если услуга, которую они предоставляют, соответствует спросу, добавил пресс-секретарь.

СМИ и мультимедийные источники информации должны ориентироваться на запросы своих читателей. Предоставляемые ими сведения должны быть актуальными, объяснил Песков.

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